Sporting vai anunciar três reforços nas próximas horas, diz Varandas

Frederico Varandas anunciou que o Sporting vai apresentar três reforços nas "próximas horas". A garantia foi dada pelo presidente do clube, em entrevista à SportingTV, quando questionado sobre os rumores do mercado, nomeadamente o "anúncio" de Rosier, no jornal oficial do clube.

"Nas próximas horas serão apresentados três jogadores para a equipa principal do Sporting. E um deles leva já uns sete meses de negociação", disse.

Os três nomes mais falados nesta altura para o clube leonino são Rosier, lateral-direito do Dijon, Eduardo Henrique, médio do Belenenses, e ainda Rafael Camacho, extremo do Liverpool.

Oficialmente, o clube apenas apresentou Neto, a custo-zero proveniente do Zenit, e Vietto, do Atlético de Madrid, dois jogadores que já integraram o arranque da pré-época leonina.

"A época está planeada há muito. Neto era prioridade e Vietto era um sonho. Encontramos a forma de compensação com Gelson Martins. Quem decide está sempre sujeito a críticas. Hoje voltava a fazer o negócio do Gelson. É fácil falar de fora, mas cá tem de se tomar decisões e pagar contas", disse.