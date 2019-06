Benfica anuncia contratação de Caio Lucas

O Benfica anunciou a contratação de Caio Lucas, proveniente do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, a custo-zero, após terminar contrato com o clube.

A contratação do extremo brasileiro já estaria fechada desde janeiro, altura em que esteve também associado ao FC Porto. Terminda a época no Al Ain, e regressou esta quinta-feira a Portugal para assinar um contrato de quatro épocas, até 2024.

Das escolas do São Paulo, Caio não chegou a disputar qualquer jogo oficial no Brasil. Rumou ao Kashima Antlers, do Japão, que representou entre 2014 e 2016, antes de assinar pelo Al Ain.

Esta época, fez um total de 17 golos em 37 jogos disputados, e marcou presença no Campeonato do Mundo de Clubes, prova em que foi o segundo melhor marcador, atrás de Gareth Bale, do Real Madrid.

O plantel do Benfica arranca a pré-época na próxima segunda-feira, e deverá já contar com a presença de Caio Lucas.