Negócio de João Félix pode lançar Benfica para "longa hegemonia"

Gaspar Ramos, antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, acredita que o negócio de João Félix pode lançar o clube encarnado para uma hegemonia duradoura no futebol português.

"Não estava convicto que o valor fosse atingido. É um negócio excecional. O Benfica ficará muito fortalecido com este negócio no plano financeiro, porque pode diminuir o passivo, e investindo na equipa, que pode ficar mais forte do que no ano passado, porque a equipa precisa de alguma maturidade. É uma operação que pode relançar o Benfica para tempos longos em termos de hegemonia", começou por dizer, em entrevista a Bola Branca.

No entanto, o ex-dirigente alerta para que o dinheiro seja bem investido em reforços: "Espero que as contratações sejam feitas com critério, não como no ano passado, em que se comprou jogadores que não foram usados e que não se tirou proveito desportivo".

Ainda falta a oficialização da transferência para o Atlético de Madrid, mas Gaspar Ramos, não acredita num volte-face.

"O Benfica não terá problemas na operação. O Atlético pagará os juros do financiamente, pagará ao FC Porto a importância que está prevista. O Benfica está salvaguardado. Já vi notícias que colocam o negócio em dúvida, mas não vejo nenhuma. O Benfica vai mesmo receber os 120 milhões", analsia.

Alerta Hugo leal

Do ponto de vista do jogador, será o apoio dos pais, ao qual Gaspar Ramos apela. Na memória do antigo dirigente encarnado, está um nome que também saiu do Benfica para o Atlético de Madrid, sem grande sequência na carreira.



"O Hugo Leal foi para o Atlético de Madrid com 18 anos, aconselhei o pai para que ele ficasse mais um ou dois anos, devido à pressão de um clube como o Atlético. Era um jogador fantástico e depois andou de um lado para o outro. Receio que isto possa acontecer com o Félix, espero que os pais o acompanhem muito, para que não seja seduzido por situações que eventualmente possam surgir e que sejam tentadoras", rematou.