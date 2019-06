Aves contrata ponta-de-lança do Fluminense

O Desportivo das Aves anunciou a contratação do ponta-de-lança Peu.

O avançado brasileiro de 26 anos assinou um contrato válido por três épocas, proveniente do Fluminense.

Ligado ao Fluminense desde 2013, fez um total de 20 jogos pela equipa principal, e conta já com vários empréstimos, no Brasil, América do Norte e Europa: Légia de Varsóvia (Polónia), Santos Laguna (México), Metropolitano e Paysandu (Brasil) e STK Samorin (Eslováquia).

Em declarações reproduzidas no site do clube, Peu mostra-se feliz por chegar ao futebol português: "É um campeonato intenso e muito competitivo. Exceto nos lugares cimeiros, as restantes equipas são muito equilibradas e os resultados dos jogos são sempre uma surpresa até ao final".