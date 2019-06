João Félix já conversou com Diego Simeone, confirma pai

João Félix já conversou com o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, confirmou o pai do jovem atleta em declarações ao canal espanhol "Movistar+".

"Sim, o João Félix já falou com o Diego Simeone, mas não sei do que trataram. Ele só me revelou que existiu uma conversa, no entanto não me quis dizer do que falaram", disse Carlos Sequeira.

O português de 19 anos está cada vez mais próximo do Atlético de Madrid, depois das águias terem confirmado, em comunicado à CMVM, que receberam uma proposta de 126 milhões de euros pelo internacional luso.