Milan pede 50 milhões e Areola ao PSG para abrir mão de Donnarumma

O AC Milan quer 50 milhões de euros mais Alphonse Areola para vender Gianluigi Donnarumma ao Paris Saint-Germain, segundo o "Tuttosport".

Buffon vai sair do PSG e Areola não conta para Tuchel, que pretende contar com o guarda-redes do Milan. Já os italianos ficarão, sem titular caso Donnarumma saia, pelo que pretendem o francês como substituto.

O Milan avalia Donnarumma em 50 milhões, mas pretende anexar Areola, avaliado em 20 milhões, ao negócio. No total, a operação por Donnarumma ascenderia a um valor virtual de 70 milhões de euros.

O "Tuttosport" garante que os dois clubes estão a negociar, com vista a um acordo. Donnarumma, de 20 anos, foi formado no Milan e é titular desde os 17. Areola, de 26 anos, foi formado no PSG e, ao longo das épocas, tem alternado entre o estatuto de suplente e a titularidade.