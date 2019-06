Liverpool anuncia primeiro reforço da temporada

O campeão europeu, Liverpool, anunciou a contratação do jovem Sepp van den Berg, proveniente do PEC Zwolle, da Eredivisie, o primeiro reforço dos "reds" para a nova temporada.

De acordo com a imprensa inglesa, o jovem central de 17 anos esteve associado ao Ajax, PSV Eindhoven e Bayern de Munique, mas preferiu assinar pelo clube da Premier League. O valor, não anunciado pelos clubes, deverá rondar os 1,5 milhões de euros, mas que poderá ascender aos 4,5 milhões, mediante objetivos.

Van den Berg é internacional sub-19 pela Holanda, e já recebeu elogios de jogadores como De Ligt. O jovem fez 16 jogos, na última época, na equipa principal do PEC Zwolle, e terá o compatriota Virgil Van Dijk como mentor no Liverpool.

"Pensei na possibilidade de treinar com o Virgil. Para mim é o melhor central do mundo, e posso aprender muito com ele", disse, em declarações reproduzidas nos meios oficiais do clube.

O jovem de apenas 17 anos diz que não acreditava quando soube do interesse dos "reds": "Estou no maior clube do mundo, é um sonho tornado realidade. Não conseguia acreditar, pensava que era uma piada. Fiquei feliz e assustado, porque é um clube tão grande".