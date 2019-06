Guerra? Irão avisa Trump: "Não pode falar em negociar e ameaçar-nos ao mesmo tempo"

27 jun, 2019 - 16:35 • Redação com Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, lembrou que as últimas declarações do Presidente dos EUA (que afirmou que uma guerra com Teerão seria curta) "constituem uma ameaça à paz”.