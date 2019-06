Joãozinho reforça APOEL de Nicósia

Joãozinho é o novo reforço do APOEL de Nicósio, com um contrato válido por duas épocas, até 2021.

O lateral-esquerdo representou o Tondela nas duas últimas épocas, e foi um dos três totalistas da I Liga, na última temporada.

Livre para negociar com qualquer clube, depois de ter terminado contrato com o clube beirão, ruma ao Chipre, onde voltará a disputar a Liga dos Campeões, que disputou em 2014/15, no Astra da Roménia.

Joãozinho arrancou carreira sénior no Olivais e Moscavide, em 2008/09. Passou pelo Mafra antes de subir à I Liga, no Beira-Mar. Representou o Sporting e o Braga, antes da primeira experiência no estrangeiro, no Sheriff, da Moldávia, e o Astra, da Roménia.

Jogou ainda no União da Madeira e Kortrijk, da Bélgica, antes de assinar pelo Tondela. Recorde a entrevista da Renascença ao defesa-esquerdo.