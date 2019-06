Ricardo Pessoa. Nakajima "encaixa muito bem" na equipa de Sérgio

Shoya Nakajima "encaixa muito bem" no modelo de jogo do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição. A convicção é de Ricardo Pessoa, atual adjunto do Portimonense e colega de equipa do atacante japonês na primeira época no Algarve, numa altura em que o internacional nipónico já terá acordo para vestir de azul e branco na nova temporada.

Em Bola Branca, Pessoa acredita que Nakajima "vai funcionar" de dragão ao peito. E como titular, inclusive.

"Vai encaixar muito bem num clube assim. Utilizávamos um ataque rápido e ele sente-se bem aí, porque define bem. Jogava em qualquer equipa grande. Com a saída do Brahimi, pode encaixar bem como titular do Porto. Tem tudo, adaptando-se à filosofia do treinador, para ser uma peça-chave no modelo de jogo do Sérgio Conceição", refere o antigo capitão dos algarvios

Para Ricardo Pessoa, o Catar era um campeonato pouco competitivo para a qualidade do internacional japonês.

"Acaba por saber a pouco para ele, pois quando aqui estava via-se que a qualquer momento ia chegar a uma equipa grande. Estes jogadores, vindos de culturas diferentes, necessitam de adaptação e no Shoya não se notou isso", recorda.



Nestas declarações a Bola Branca, Ricardo Pessoa aponta Nakajima a outros e maiores voos europeus, mais ambiciosos, para além dos horizontes portistas.

"Tendo a possibilidade de estar num clube que rentabiliza e transporta os seus activos para um patamar superior, e se ele conseguir ser o que foi aqui, pode dar outro salto. Até porque é um jogador bastante jovem, com apenas 24 anos. Agora, o rendimento vai ser peça fundamental em tudo isto", termina.