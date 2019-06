Paulo Fonseca faz mexer o mercado. Bartra associado à Roma

A Roma de Paulo Fonseca terá apresentado proposta por Marc Bartra, do Bétis, segundo avança a "Sky Sports" italiana.

De acordo com a publicação, o clube italiano estará interessado num empréstimo de uma temporada, com uma cláusula obrigatória de compra a rondar os 25 milhões de euros.

A Roma conta, de momento, com quatro centrais no plantel: Marcano, que não convenceu em Itália, Kostas Manolas, que deverá estar de saída do clube, Juan Jesus e Frederico Fazio.

O internacional espanhol está no Bétis de Sevilha desde janeiro 2018. Na última época, fez 46 jogos na equipa espanhola e é um dos principais jogadores do plantel.

Formado nas escolas do Barcelona, representou a equipa principal entre 2010 e 2016. Passou pelo Dortmund entre 2016 e 2018, antes de regressar ao futebol espanhol.