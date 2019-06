Schola Cantorum leva música de Fátima ao Alentejo

O II ciclo de Concertos de Verão da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima passa pelo Alentejo, entre 28 e 30 de junho. O coro infantil do Santuário de Fátima celebra, desta forma, o encerramento das atividades do grupo, antecedendo as férias.

Na região alentejana, o coro vai executar dois concertos. O primeiro acontece, esta sexta-feira, dia 28, na Igreja de Santiago, em Alcácer do Sal, pelas 21h30. As crianças voltam a atuar, no domingo, dia 30, pelas 17 horas, na Sé de Évora, que abre as suas portas para receber o coro das crianças.

Na nota enviada à Renascença pode ler-se que a “iniciativa, acontece pelo segundo ano consecutivo” e que pretende “levar Fátima, nas vozes das crianças do coro infantojuvenil do Santuário, a vários pontos do País”, por um lado, e, por outro, “potenciar a atividade musical” e “promover e reforçar os laços de amizade no seio do grupo.”

Para o Alentejo, os pequenos cantores reservam um “reportório mariano” e obras exclusivas da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima.” José Davide Barros é o organista e Ana Rita Ferreira, a flautista, com a direção de Paula Pereira.

Criado em outubro de 2003, a Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima é o coro infantil e juvenil do Santuário de Fátima e tem na sua formação atual cerca de 35 crianças e jovens, entre os 7 e os 20 anos de idade.

Foi constituída para animar a Peregrinação Nacional das Crianças a Fátima, mas a verdade é que, atualmente, a Schola Cantorum participa, também, no coro litúrgico das celebrações do Santuário de Fátima.