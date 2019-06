Tapsoba vai fazer tudo para ficar na equipa principal do Vitória de Guimarães

Tapsoba, que na última época atuou na equipa B, garante que vai fazer tudo para se manter na equipa principal do Vitória de Guimarães.

"Acho que tenho a maturidade necessária para estar na equipa A, mas tenho muito a aprender com os outros centrais, como o Venâncio e o Pedro Henrique, uma pessoa que admiro muito. Quero crescer com a ajuda dele. Estou a realizar um sonho e vou fazer tudo para estar na equipa principal", afirmou o central burquinês, de 20 anos.

Em termos coletivos, Tapsoba assume "o primeiro objectivo é entrar na fase de grupos da Liga Europa". "Depois no campeonato vamos tentar fazer igual a este ano para chegar outra vez à Liga Europa. O primeiro jogo é daqui a um mês, vamos preparar-nos da melhor forma. Imagino-me jogar na Liga Europa, é um sonho para qualquer jogador", referiu.



Ivo Vieira gosta que os centrais saiam a jogar, algo que não será problema para Tapsoba: "Sinto-me confortável com a bola nos pés." Além da saída de bola, o central escolhe como pontos fortes "o jogo aéreo e o passe longo, bem como a agressividade". "Também gosto de bater penáltis, faço isso desde jovem", revela o defesa.



Assim, Tapsoba acredita que tem tudo para "ficar no plantel do treinador e depois poder jogar com regularidade" ao serviço do Vitória.