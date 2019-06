"A Inteligência Artificial vai proporcionar avanços na qualidade de vida"

É uma pergunta a que ninguém sabe responder, mas admitamos que vai ser criado o número suficiente de empregos. A segunda pergunta é saber se as pessoas que vão deixar de ter empregos e vão ser substituídas pelas tecnologias têm as competências certas para irem para os novos empregos. Aqui a questão é menos óbvia, porque há muitas pessoas que não terão as competências certas, não poderão ir de condutores para web designers, ou de varredores de rua para gestores de redes sociais. Há um esforço grande de formação e adaptação das competências que, como sociedade, temos de encarar.

Esta semana, a Confederação Empresarial Portugal apresentou um estudo onde se revela que a região Norte será a que mais vai sofrer com a entrada progressiva dos robôs e da inteligência artificial no mercado de trabalho em Portugal, estimando-se o desaparecimento de mais de 400 mil empregos.

Na parte da formação ao longo da vida acho que é importante que todas as universidades e muitas instituições se posicionem para fazer isso. No Técnico lançámos há um ano o “Técnico +”, que são os recursos ao longo da vida de formação avançada de executivos, mas também formação para especialistas, reconversão e novas tecnologias. Estamos a tentar cumprir uma missão de dar formação avançada a todas as pessoas, em qualquer fase da sua vida.

Em termos de setores, quais diria que estão mais ameaçados neste momento?

Regra geral, os setores mais ameaçados são aqueles onde existe muita repetição das mesmas tarefas. No outro dia, numa conferência, um senhor dizia "se o seu trabalho é aborrecido, provavelmente vai ficar desempregado", e isto pode ser desde um rececionista até uma pessoa que processa formulários e os põe num computador, ou uma pessoa que olha para câmaras de vídeo para ver se existe algum problema de segurança. Portanto, qualquer tarefa que seja muito repetitiva e que tipicamente até não dá muito gozo às pessoas é a mais ameaçada, a que é mais fácil de ser substituída. Por exemplo, a profissão de condutor é relativamente repetitiva, embora exija sofisticação e competências. Por outro lado, quanto mais criativo for o trabalho, quanto mais inovação exigir, mais seguro está, porque a tecnologia vai demorar mais tempo a chegar lá.

Na banca, por exemplo, aquilo a que temos assistido é que os funcionários estão a ser substituídos pelos próprios clientes, com instrumentos como o homebanking...

Porque muitas dessas tarefas eram relativamente repetitivas. Os caixas foram quase os primeiros a ser substituídos - receber a pessoa, identificá-la e dar-lhe dinheiro, foram substituídos pelas ATMs [multibanco]. Mas depois há muitas outras tarefas parecidas, como descontar cheques, que passaram para os clientes, que fazem isso com muito pouco trabalho, ir a um ATM é muito mais prático do que ir a uma caixa onde havia uma fila. Pedir um empréstimo num telemóvel é muito mais prático do que ir a uma agência e ter alguém a analisar o empréstimo. É verdade que muito desse trabalho foi passado para os clientes, e os clientes fazem isso num minuto ou dois, em vez de gastarem uma hora no banco a falarem com uma pessoa.

Os supermercados são outro exemplo já visível.

Nos supermercados, embora curiosamente tenham resistido mais do que eu até estava à espera, continuamos a ter grandes filas nas caixas. Eu pessoalmente ou uso o home delivery ou a caixa self-service.

Nós somos muito conservadores, não queremos adotar as novas soluções, mas parece-me claro que mais tarde ou mais cedo, e à medida que as novas gerações vão ganhando mais, vamos vendo uma maior adesão aos novos modelos, onde as pessoas que estão na caixa são menos importantes e até mesmo o próprio processo de gestão de stocks e de reposição das prateleiras poderá vir a ser parcialmente automatizado, pelo menos no futuro não muito distante.

O consumidor acaba por ter um papel essencial na substituição dos funcionários, não se trata apenas de tecnologia e automatização, o cliente assume algumas funções do trabalhador.

Quando conseguimos pôr a inteligência no sistema de interface, seja numa app no telemóvel ou numa interface na web, o próprio cliente pode fazer uma componente grande do serviço, em vez de ficar dependente do funcionário. As empresas têm um incentivo grande para fazer isso, uma vez que poupam custos e os clientes também estão dispostos, uma vez que tipicamente também poupam tempo.

A Inteligência Artificial ainda é considerada uma ameaça para muitos, uma ajuda e um grande salto na qualidade de vida para outros. Qual é a sua opinião?

Eu sou otimista, penso que na maior parte dos casos a Inteligência Artificial e as suas diversas aplicações vão proporcionar avanços na qualidade de vida. Isso não quer dizer que a tecnologia em si não vá ser usada pelas empresas também para cortar custos e despesas. Desse ponto de vista, pode constituir-se como uma ameaça, na tal componente de redução de custos com redução de empregos. Mas, de uma forma geral, vejo a IA como uma coisa positiva.