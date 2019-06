Presidente do Braga admite saída de Dyego Sousa

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, admitiu, esta quinta-feira, a possibilidade de saída de Dyego Sousa.

"Dyego Sousa pode sair, se sair acredito que seja para o estrangeiro, mas se não sair ficaremos todos contentes que fique cá", assumiu o líder máximo do clube arsenalista, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem da visita a um centro de reabilitação.

Salvador reforçou a crença de que, se a saída do avançado internacional português, de 29 anos, acontecer, será para um clube estrangeiro e garantiu que "não houve interesse do FC Porto nem do Benfica, nem há", no jogador. "Vamos ver o que vai acontecer", projetou.

Quanto a Rolando, o presidente do Braga confirmou que houve interesse, mas revelou que já não conta com o central: "Foi feita uma manifestação de interesse ao Rolando, que gostaríamos que ele pudesse representar o Braga. Rolando não decidiu ainda se estaria disponível. Já não contamos com o Rolando, contratámos o Tormena e, por isso, neste momento temos cinco centrais e não vamos buscar mais ninguém ao mercado."