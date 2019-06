Oficial: alterado cálculo das rendas económicas dos militares

Já foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei que altera a fórmula de cálculo das rendas económicas das casas do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).

A partir de agora, o cálculo das rendas vai ser feito em função do rendimento mensal corrigido do agregado familiar e não com base no rendimento do militar titular do contrato. Se for confirmada uma desadequação entre o número de membros do agregado familiar e a tipologia da casa de renda económica, o inquilino pode ser obrigado a mudar de habitação.

A maioria dos inquilinos no regime de renda económica são do Exército, seguido da Força Aérea, Marinha e civis.

As alterações surgem sete meses depois da polémica suscitada pelo arrendamento de uma casa a um oficial do Exército que depois a subarrendava a turistas.

Atualmente, o IASFA arrenda casas em regime de renda económica a mais de mil beneficiários, dos quais 78% têm mais de 60 anos e 20% entre 40 e os 60 anos.