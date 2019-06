Fernando Pimenta conquista medalha de prata de K1 5.000 metros

Fernando Pimenta conquistou, esta quinta-feira, a medalha de prata de K1 5.000 metros de canoagem nos II Jogos Europeus de Minsk, na Bielorrússia.

O canoísta português esteve sempre no grupo dos três primeiros e, na última volta, atacou e passou para a frente. No entanto, na reta final, deixou-se ultrapassar pelo húngaro Balint Kopasz, que conquistou o ouro. Em terceiro, com o bronze, ficou o alemão Max Hoff.

Fernando Pimenta completou os cinco quilómetros do percurso de K1 em 21:46.554 minutos, tendo ficado a 1.299 segundos de Kopasz, que também já relegara o português à prata na final de K1 1.000 metros.

Esta é a sexta medalha de prata para Portugal em Minsk e a 11.ª, no geral.

A seleção portuguesa soma 12 medalhas em Minsk, com duas de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e Fu Yu, no ténis de mesa, e seis de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, Nelson Oliveira no contrarrelógio de ciclismo, ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000 e 5000 de canoagem.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.