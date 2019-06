Sporting confirma (sem querer?) contratação de Rosier

O Sporting confirmou a contratação de Valentin Rosier ao Dijon, através do jornal do clube. Uma situação curiosa, uma vez que não há qualquer referência ao jogador no site oficial ou nas redes sociais do clube, nem houve, até ver, qualquer comunicação do negócio à CMVM.

Num artigo publicado na edição desta quinta-feira, que diz respeito ao arranque dos trabalhos de pré-temporada, o "Jornal Sporting" fala no lateral-direito francês, de 22 anos, como reforço garantido para 2019/20.

"No que diz respeito a reforços, os leões asseguraram, até ao momento, três elementos acima de qualquer suspeita: Luís Neto, central português que chega dos russos do FC Zenit, Luciano Vietto, avançado argentino que estava ligado ao Atlético de Madrid (...), e Valentin Rosier, jovem lateral-direito oriundo do Dijon FCO que já representou a seleção sub-21 de França", pode ler-se no excerto em causa.

Rosier terá assinado contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2024, e terá custado menos de cinco milhões de euros.