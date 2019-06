Vice-presidente do Barcelona confirma que Neymar quer regressar ao clube

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, confirmou, esta quinta-feira, que Neymar quer regressar. No entanto, negou que o clube se tenha movido no sentido de contratar o brasileiro ao Paris Saint-Germain.

"Neymar quer voltar e assim se manifestou, mas o tema não foi colocado em cima da mesa. Não é verdade que o Barcelona se esteja a ocupar da contratação de Neymar. Na verdade, é uma operação que não abordámos, não sabemos se chegará a bom porto", afirmou Cardoner, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o vice-presidente do Barcelona reconheceu que a saída de Neymar para o PSG, em 2017, por 222 milhões de euros ainda não foi completamente tragada:

"Há coisas que ainda não entendo da saída de Neymar do Barça. Transmitiram-nos a vontade do jogador em regressar, mas teríamos de estudar muitas coisas e mudar os cenários para planearmos alguma coisa."