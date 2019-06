Salvador exige a Liga Europa, mas não o campeonato a Abel Ferreira

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, exige como objetivo a presença na fase de grupos da Liga Europa, mas rejeita elevar a fasquia ao ponto de pedir à equipa a conquista do campeonato.

"Temos de ter os pés bem assentes no chão. Há um foco no imediato que é claro, que é entrarmos na Liga Europa. Temos duas eliminatórias para conseguirmos esse objetivo, até pelo passado do clube, pela valorização do clue, pela valorização dos jogadores, por aquilo que representa financeiramente para o clube", assumiu o líder máximo dos arsenalistas, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, em Braga.

Ainda assim, Salvador não rejeita que o Braga tem "responsabilidades no campeonato", para a temporada 2019/20, uma vez que "tem estado, na última década, sempre no 'top-4'" da classificação. "É isso que nós queremos continuar a fazer. Vamos lutar, em cada jogo que façamos, por uma vitória. É para isso que estamos a preparar-nos", frisou.

O plantel à disposição de Abel Ferreira está "praticamente fechado e provavelmente não irá entrar mais ninguém", embora esteja aberta a porta de saída a "um ou dois jogadores", de forma a ter 22 jogadores campo, mais dois ou três guarda-redes. António Salvador está confiante.

"Estamos prontos. Queremos construir uma grande família, todos juntos, jogadores, adeptos, sócios, para que possamos fazer uma grande época, com grande determinação, para que possamos vencer cada encontro que disputarmos", garantiu o presidente do Sporting de Braga.