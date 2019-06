Seis maneiras de evitar filas para tirar o Cartão de Cidadão ou passaporte

O caos nas Lojas do Cidadão, que se tem verificado principalmente em Lisboa e no Porto, tem preocupado muitos cidadãos que precisam de renovar os seus documentos ou pedir o passaporte.

Para tentar evitar as filas que se formam a partir das cinco da manhã nos principais serviços, cuja responsabilidade o Governo atribuiu aos cidadãos, a Renascença dá-lhe algumas dicas.

1. Tire senhas online e evite as filas de madrugada

A aplicação Mapa do Cidadão, antes autónoma, está agora integrada no portal “ePortugal” e não precisa de ser descarregada. A aplicação disponibiliza senhas para os serviços prestados nas 54 Lojas do Cidadão de todo o país. No site, pode escolher o serviço mais próximo de si, clicar em "senhas" e ver quantas pessoas estão em fila de espera, o tempo médio de atendimento e o tempo médio de espera da última senha.

Depois, é só mandar uma SMS para o número indicado e, através do SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Atendimento, receberá um SMS quando faltarem nove senhas para ser atendido.

O melhor é tirar uma senha logo de manhã, perto da hora de abertura, porque as vagas podem acabar cedo. A Renascença fez o teste e, em dois dias da semana, numa das Lojas do Cidadão mais centrais de Lisboa (Laranjeiras), as senhas para tirar Cartão do Cidadão e passaporte só acabaram ao fim da manhã. No entanto, noutro dos dias, às 9h30 já não estavam disponíveis.

No Porto (Antas), as senhas online para tirar o Cartão do Cidadão estiveram disponíveis até à hora de almoço.