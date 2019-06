Raphinha promete que o Sporting vai "lutar por todos os títulos"

Raphinha não faz por menos. O extremo brasileiro garante que o Sporting vai lutar pela vitória nas cinco competições que vai disputar.

Em entrevista à Sporting TV, a propósito do arranque dos trabalhos de pré-temporada, Raphinha garantiu que a conquista da Taça de Portugal "já é passado" e aponta a mira à Supertaça, frente ao Benfica. A nível pessoa, promete "o mesmo ou um pouco mais que na época passada".

"Muita determinação e muita garra. Do grupo, podem esperar que vamos lutar por todos os títulos que disputarmos", assegurou o avançado.

As férias foram "importantes para renovar as energias e forças para poder fazer uma boa época". No regresso a Alcochete, Raphinha ficou agradado com a presença de vários jovens à disposição de Marcel Keizer:

"Por ser um jovem, sou muito a favor de dar oportunidade aos mais novos. Quando vêm para acrescentar são muito bem-vindos."

A Supertaça Cândido de Oliveira, que oporá Sporting a Benfica, está marcada para o dia 4 de agosto, domingo, no Estádio do Algarve.