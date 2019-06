Benfica "tem de se envolver" na operação bancária por João Félix em conjunto com o Atlético

O Benfica "tem de se envolver", em conjunto com o Atlético de Madrid, numa operação bancária, com vista a receber por inteiro os 120 milhões de euros que pediu por João Félix.

A SAD das águias revelou, na quarta-feira, que os espanhóis fizeram uma proposta de 126 milhões pelos jogador. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica disse que a proposta está a ser analisada. Na opinião do especialista Camilo Lourenço, há ainda zonas cinzentas a esclarecer mas, da informação disponível, extrai-se que o Benfica vai ter de "participar" no negócio.



"Estamos perante uma nuvem. Uma coisa parece certa: o Atlético não tem disponibilidade de tesouraria para pagar a pronto 120 milhões. E, agora, ou se faz a operação faseada, com várias tranches, ou recorre-se ao sistema financeiro. O Real Madrid, cuja proposta até era mais elevada, queria pagar em prestações. Neste caso, e para pagar a pronto, o Benfica tem de desenhar um 'esquema' de garantias bancárias com o Atlético para que o valor seja pago de uma só vez. Ou seja, o Benfica tem de se envolver-se na operação, caso seja aquele o valor e não haja o pagamento em prestações", justifica, em entrevista a Bola Branca.

Camilo Lourenço deixa, ainda, um alerta: "A CMVM deve intervir para garantir que a SAD do Benfica disponibiliza todos os dados, e o mais concretos possível, sobre esta operação." E explica porquê.

"Primeiro, porque a SAD do Benfica tem títulos cotados em bolsa. Segundo, porque o comunicado não é claro. Terceiro, porque esta operação, atrasando-se, causa incerteza no mercado de capitais. Por fim, com esta situação, o Benfica também se coloca a 'jeito', quanto mais tempo a mesma situação demorar. Imaginando que algo não se concretiza, o Benfica abandonou as negociações com outros emblemas, nomeadamente o Manchester City, e fica numa posição delicada", frisa.