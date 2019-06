Duplo ataque suicida na Tunísia

Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir esta quinta-feira na capital da Tunísia. Ambos os ataques tiveram como alvo a polícia.

O primeiro ocorreu contra um carro de patrulha na Rua Charles de Gaulle, no centro de Tunes. O segundo ataque, poucos minutos depois, teve como alvo a estação de polícia do distrito de al-Qarjani.

Do que se sabe, um polícia morreu e nove pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Ministério do Interior, citado pela agência Reuters, dois polícias e três civis ficaram feridos no primeiro ataque, enquanto outras quatro pessoas foram atingidas no segundo.

O ataque ainda não foi reivindicado.

A Tunísia combate grupos de militantes que operam em áreas remotas perto da fronteira com a Argélia desde a revolta que destituiu o líder Zine Abidine Ben Ali, em 2011.

Em anos mais recentes, a elevada taxa de desemprego também provocado instabilidade e insatisfação social.

Em 2015, dezenas de pessoas (incluindo dois turistas) em ataques terroristas, dois deles contra alvos turísticos: um no museu de Tunes e outro numa praia em Sousse.

Um terceiro ataque atingiu os guardas presidenciais, também em Tunes, e matou 12 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou os atentados.





[Notícia atualizada às 12h08 com segundo ataque suicida]