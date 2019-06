Dominik Greif é escolha acertada do FC Porto para a baliza. Frederico Ricardo, o primeiro português a treinar na Eslováquia, garante que o titular do Slovan de Bratislava é guarda-redes de equipa grande.

Bola Branca avançou, na quarta-feira, o nome do novo alvo do FC Porto para a baliza: o eslovaco Dominik Greif, guarda-redes de 22 anos, que mede 1,97 metros de altura e é internacional pela Eslováquia.

Em entrevista a Bola Branca, Frederico Ricardo, que orientou na primeira metade da temporada o Senica, da I Liga eslovaca, aprova a escolha portista, explica que Dominik Greif é guarda-redes de equipa grande.

“O Slovan de Bratislava está para o futebol eslovaco como o Benfica ou o Porto para Portugal. Fez um campeonato irrepreensível e foi campeão com 15 pontos de avanço. Dominik Greif é titular dessa equipa. Um internacional com estampa física impressionante. É muito rápido a sair da baliza e forte nos cruzamentos. Sinceramente, acho que é um guarda-redes com um enorme potencial e margem de progressão fantástica, que está habituado a jogar em clube grande", salienta o técnico.

Frederico Ricardo considera que Greif é guarda-redes "para outros voos, para ligas mais competitivas na Europa" do que a eslovaca. "Trata-se de um dos valores seguros do futebol eslovaco, um país com tradição sobretudo em guarda-redes e centrais de qualidade. Apesar de ser um jovem, penso que é uma escolha acertada do FC Porto", sustenta.

Greiff não é guarda-redes feito, mas tem grande potencial



Dominik Greif tem 22 anos e, pela idade, ainda não é um guarda-redes feito, esclarece Frederico Ricardo. Mas o treinador não tem dúvidas de que o guardião tem tudo para brilhar bem alto nos relvados nacionais:

"Não me surpreenderia se chegasse e agarrasse a titularidade no FC Porto. É muito completo, com um bom jogo de pés, elevada estatura e grande presença na baliza. Mas claro que tudo vai depender da sua capacidade de adaptação. Mas não tenho dúvidas de que tem um potencial tremendo e pode ser um caso sério no futebol português."

Bola Branca sabe que o FC Porto já está em campo por Dominik Greif, através do empresário português Pedro Pinho, depois de esfriado o interesse pelo checo Koubek, do Rennes, e de se ter afastado a possibilidade de Gianluigi Buffon, que deverá regressar à Juventus.