Frederico Silva despacha Pedro Sousa em menos de uma hora

Frederico Silva venceu o duelo de portugueses dos oitavos de final do Challenger de Milão, em Itália, esta quinta-feira, frente a Pedro Sousa.

O número cinco nacional, número 316 do "ranking" ATP, agigantou-se perante o compatriota e número dois português, 106.º do mundo e quarto cabeça-de-série do torneio. Frederico Silva venceu o encontro em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-2, em menos de uma hora (0h59m44s).

Nos quartos de final, na sexta-feira, Frederico Silva vai medir forças com o sérvio Danilo Petrovic, número 285 da hierarquia mundial.