Tondela dá o pontapé de saída em 2019/20 com dois reforços e novo treinador

O Tondela regressa, esta quinta-feira, aos trabalhos, com vista à preparação da época 2019/20, com o arranque dos exames médicos, com novo treinador e dois reforços assumidos.

Até à data, o Tondela oficializou dois reforços: o avançado Ruben Fonseca, que vem da formação, tendo jogado na última época nos juniores, e Bruno Wilson, que vem da equipa B do Sporting de Braga.

No plantel para a nova temporada, o Tondela não vai ter o capitão Ricardo Costa, que não renovou, e o defesa Joãozinho, com David Bruno e Tembeng também em final de contrato. Nos exames médicos desta quinta-feira, estão jogadores da formação do Tondela, que não têm contrato profissional e que, segundo o clube, irão fazer a pré-época, como o guarda-redes Joel e o defesa central Jota.

Também a realizar exames médicos estão três jogadores que estavam emprestados pelo Tondela: Manuel Garruço (médio, Anadia), João Vasco (avançado, Benfica e Castelo Branco) e Simão Pipo (avançado, Penalva do Castelo).

Na estreia do espanhol Natxo González no comando técnico dos beirões, os jogadores tondelenses vão realizar um estágio de 7 a 13 de julho, no Centro de Treinos/Estágios do Luso. Em perspetiva, estão jogos com a Académica, no dia 10, com o Desportivo das Aves, a 13, e com o Académico de Viseu, a 20.



A 17 de julho, o Tondela vai a casa do Oliveirense, da II Liga. No dia 25, visita o Sporting de Braga. Três dias, depois defronta o Boavista.