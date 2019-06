Residências para estudantes universitários. D. Manuel Linda diz que Igreja quer ajudar

O bispo do Porto. D. Manuel Linda, diz que a Igreja está interessada em ajudar na disponibilização de residências para estudantes universitários, mas diz que na sua diocese não há muitas opções.

O "Jornal de Notícias" avança, esta quinta-feira, que o Ministério da Ciência e Ensino Superior está a auscultar as disoceses sobre a possibilidade de estas colocarem camas no mercado de arrendamento.

A rectividade tem sido boa e há mesmo dioceses disponíveis para reabilitar património para fazer residências para estudantes. No Porto, contudo, o Seminário de Vilar será a única estrutura que poderá ser utilizada para esse fim e, ainda assim, com limitações.

"Temos algumas instalações, mas distantes da cidade do Porto. Neste momento, embora estejamos a estudar a hipótese de alocar mais estudantes a médio-prazo, só dispomos das instalações de Vilar, onde poderemos, no máximo, tentar aumentar para dez ou quiinze camas", disse o bispo do Porto, esta quinta-feira, à Renascença.

D. Manuel Linda diz que a solução "pode ser vantajosa para todas as partes porque algumas dioceses têm instalações livres que o turismo e ambiente local não ocupam a cem por cento".

"Ter instalações desocupadas também é um risco. Pô-las a funcionar é ótimo", rematou o prelado.

Já depois de ter abordado o assunto com os bispos do Porto, Aveiro e Lamego, o Governo, através do Ministério da Ciência e Ensino Superior reuniu-se na quarta feira com o cardeal patriarca de Lisboa. Amanhã, o secretario de Estado do Ensino Superior tem encontro agendado com o bispo de Leiria-Fátima.