Pedro Neto não vai ao Europeu de sub-19

Pedro Neto não vai integrar a seleção portuguesa no Europeu de sub-19, que se realiza em julho na Arménia.

O "Record" aponta as negociações do avançado, de 19 anos, com o Benfica, como a razão que levou a Lazio a negar-lhe a ida ao Europeu. Pedro Neto foi substituído por António Gomes, da Atalanta.

A campanha portuguesa para a competição arranca durante a tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol. Portugal tem estreia marcada para 14 de julho, diante da Itália, em Banants.