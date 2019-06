Neto faz viagem contrária a Cillessen

O Barcelona anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Neto ao Valência.

No site oficial, o clube catalão revelou que chegou a acordo para pagar 26 milhões de euros, mais nove milhões em variáveis. O guardião brasileiro, de 29 anos, vai assinar contrato para as próximas quatro temporadas, até ao final de 2022/23, e ficará com cláusula de rescisão de 200 milhões.

No fundo, é troca por troca de guarda-redes entre Barcelona e Valência. Os "che" pagam 35 milhões de euros, os catalães pagam outros 35 (mediante objetivos) e o saldo entre ambos os clubes fica a zero.