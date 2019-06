​“Faz sentido” que os pais apaguem manuais escolares escritos, diz secretária de Estado

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, considera que “faz sentido” que as escolas estejam a pedir aos encarregados de educação dos alunos para apagarem aquilo que estiver escrito nos manuais escolares que vão devolver.



“Se cada pai o fizer em três, quatro manuais, no máximo, do primeiro e segundo anos do seu filho, isso é um trabalho razoavelmente simples e rápido, que poupa o trabalho de eventualmente a escola ter de o fazer a centenas ou milhares de manuais”, diz Alexandra Leitão, em entrevista à Renascença, durante o programa “As Três da Manhã”.

A secretária de Estado responde, assim, às queixas da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), que afirma que a devolução dos manuais escolares, distribuídos no início do ano letivo por perto de 500 mil alunos do primeiro e segundo ciclos, está a gerar alguma confusão nas escolas.

Nos últimos dias, os encarregados de educação tiveram de entregar os manuais emprestados. Mas há regras: se os manuais não estiverem em condições de serem reutilizados, os encarregados de educação poderão ter de pagar o valor do livro.

A avaliação do estado de conservação destes manuais é feita pelas escolas.

O presidente da CONFAP, Jorge Ascenção, lembra que em lado nenhum está indicado que se deve apagar aquilo que os alunos escreveram ao longo do ano, mas apenas devolver o livro em bom estado.

“Tem sido confuso porque há escolas que estão a dizer que se os encarregados de educação não apagarem os espaços preenchidos ou não tirarem os autocolantes, não terão direito aos livros no ano seguinte”, denuncia Jorge Ascenção.

“Não é isso que está no despacho. Não foi isso que foi acordado com a CONFAP, na reunião que tivemos com a secretária de Estado. Não se pode prejudicar as aprendizagens. Se o manual é um instrumento de aprendizagem, se estão lá espaços e os professores pedem que os alunos preencham, não podemos depois dizer que é obrigatório apagar. Devemos é entregar o manual em condições”, diz o presidente da CONFAP.

Jorge Ascenção fala, por isso, num contrassenso: “Esta imposição não faz muito sentido e há algum desagrado em muitas famílias. Eu não vejo mal que as famílias apaguem, por vontade própria, mas ter essa imposição quando foi a própria escola que disse às crianças para escrever ali, é um contrassenso.”