Portugal falha medalhas de K4 500 metros nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa nos II Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia, falhou, esta quinta-feira, duas medalhas na canoagem: K4 500 metros masculinos e femininos.

Portugal terminou a final de K4 500 metros masculinos no quarto lugar. O quarteto, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela ficou a 255 milésimos de segundo do bronze.

A medalha de ouro foi para a Rússia, que superou em 1,600 segundos o tempo de 1.33,976 registado por Portugal. A medalha de prata foi para a Alemanha e a de bronze foi conquistada pela Eslováquia.

Minutos depois, a equipa feminina, composta por Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho, terminou a final na oitava posição. Portugal parou o relógio em 1.48,236, a 6,710 segundos do ouro da Hungria. Bielorrússia foi de prata e a Polónia levou o bronze.

Mais medalhas na calha



Portugal tem, esta quinta-feira, mais cinco finais na canoagem. A comitiva nacional procura somar mais medalhas, depois da prata conquistada, na quarta-feira, por Fernando Pimenta, em K1 1000 metros.

A seleção portuguesa soma 10 medalhas nos Jogos Europeus de Minsk, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, Nelson Oliveira no contrarrelógio de ciclismo, ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000 de canoagem.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.