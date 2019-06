João Félix vale 120 milhões a pronto

A proposta do Atlético de Madrid ao Benfica por João Félix, de 120 milhões de euros mais juros de seis milhões- para a entidade bancária que financiar a operação - domina as manchetes dos jornais desportivos.

O jornal "A Bola" ataca o tema sem rodeios: "120 milhões a pronto." Caso aceitem os termos da proposta, as águias receberão de imediato o valor da cláusula de rescisão do avançado. "É oficial", titula o "Record".

O jornal "O Jogo" foca-se no pré-acordo do FC Porto com Nakajima. Negócio será empréstimo com opção de compra ou partilha do passe. Japonês não é substituto de Bruma, perdido para o PSV, ressalva o diário.

O "Record" puxa um desejo do treinador do Sporting, Marcel Keizer, para a sua primeira página. "Espero que Bruno fique", admitiu o holandês na chegada a Lisboa, para o arranque da pré-temporada do Sporting.