Não percebeu a oferta do Atlético de Madrid por João Félix? Imagine que compra um carro

O Atlético de Madrid dá 126 milhões de euros por João Félix, que são, na verdade, os 120 milhões da cláusula de rescisão mais seis milhões em juros, conforme comunicou o Benfica, na noite de quarta-feira.

A Renascença apurou que os 126 milhões dizem respeito a uma manobra financeira a que o Atlético vai recorrer para bater a cláusula de rescisão de Félix. Caso o Benfica aceite os termos da proposta, receberá os 120 milhões por inteiro da entidade bancária que se compromete a financiar a operação. Os seis milhões restantes correspondem aos juros das prestações que o Atlético pagará a essa entidade.

Ou seja, imagine que compra um carro com recurso a financiamento. É o banco que paga o valor do carro, por inteiro, ao concessionário - neste caso, os 120 milhões de euros que custa João Félix. Quem compra o carro pagará, depois, esse valor ao banco em prestações, mas também com juros - os tais seis milhões de euros. No entanto, o concessionário não recebe mais pelo carro do que o preço que consta na etiqueta.

Se o Benfica não vai ver esses seis milhões de euros, por que razão os incluiu no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários? Porque o Atlético precisava que isso fosse declarado pelo Benfica, por razões de cumprimento das regras fiscais de Espanha.

Por fim, se o Atlético bate a cláusula de rescisão de Félix - não dá nem mais, nem menos -, o Benfica não tem de aceitar automaticamente a proposta? Neste caso, não, porque os termos desta ginástica financeira do clube espanhol podem não convencer os encarnados.

João Félix, de 19 anos, pode passar a ser o jogador português mais caro da história. Para tal, contribuíram os 20 golos que marcou em 43 partidas, na temporada que agora termina, ao serviço do Benfica.