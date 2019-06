Rui Pinto terá pirateado também o Estado Português

Além de revelar documentos de clubes de futebol de forma ilegal, Rui Pinto poderá ter atacado também a segurança do Estado português, avança a revista Sábado.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária encontraram indícios de que o pirata informático terá conseguido aceder às caixas de correio eletrónico de procuradores, de Amadeu Guerra, então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, da antiga procuradora-geral Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, e de elementos do Ministério da Administração Interna, para obter informações sobre o inquérito de que é alvo.

Segundo a Sábado, as suspeitas da PJ e do Ministério Público resultaram da análise de discos externos e computadores apreendidos na Hungria, aquando da detenção do hacker português, no âmbito da investigação à intrusão nos sistemas informáticos do Sporting e posterior tentativa extorsão a Nélio Lucas, então CEO da Doyen.

Entre as informações acedidas por Rui Pinto estarão as comunicações entre o ex-diretor do DCIAP e a antiga procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.