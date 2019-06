Egito e Nigéria nos oitavos de final da CAN

Egito e Nigéria apuraram-se, esta quarta-feira, para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre em terras egípcias.

Os anfitriões derrotaram a República Democrática do Congo, por 2-0, com golos de El Mohamady e Mohamed Salah. O egípcio Aly Ghazal, do Feirense, foi suplente utilizado. O congolês Mbemba, do FC Porto, não saiu do banco. Com isto, o Egito manteve-se no primeiro lugar do grupo A, com seis pontos, suficientes para o apuramento.

No outro jogo do grupo, Uganda e Zimbabwe empataram a uma bola. Owki adiantou o Uganda, Billiat empatou. Os ugandeses estão no segundo lugar, com quatro pontos, mais três que o Zimbabwe, com um. Em último, surge o Congo, sem qualquer ponto amealhado.

A Nigéria bateu a Guiné, por 1-0, com um golo de Omeruo. Feitas as contas, as super águias consolidam a liderança do grupo B, com seis pontos, mais cinco que Madagáscar e Guiné, ambos com um. O Burundi está em último, sem pontos. Madagáscar e Burundi vão defrontar-se na quinta-feira.