Enchente em Viseu para desejar boa sorte ao “embaixador João Félix”

“Digamos que a nomeação de João Felix é uma placa em estanho feita pelos nossos artesãos de Bodiosa, simboliza a fachada do nosso edifício, que estará sempre aberta para ti”, afirmou, o autarca dirigindo-se ao jovem atleta, que deu os primeiros toques na bola no Dínamo Clube da Estação.

Viseu no coração de João e Félix na pele das crianças

Num discurso que durou poucos segundos, João Félix, agradeceu. “Não estou muito bem da voz, mas queria agradecer a Viseu pelo carinho que demonstram por mim, desde que estou em casa, aparecem lá à porta, na rua pedem para tirar fotos, sempre demonstraram carinho enorme. Nasci aqui em Viseu e levarei Viseu para sempre no meu coração”, referiu.

Frente ao edifício da câmara, uma multidão aguardava o jogador que está de partida para o Atlético de Madrid. Leonor, 12 anos, tem tatuado no braço, a tinta permanente, o nome João Félix, diz ela, que “vai valer a pena, ele é tão bom que merecia um clube melhor que o Benfica”. Já Leonardo, 11 anos, grita com orgulho, “ele é da nossa terra, de São João de Lourosa”. Lucas, 10 anos, sonha estar próximo do jogador: “Vou pedir-lhe um autógrafo e tirar uma 'selfie' com ele, é só ter sorte.”

Houve sorte para quase todos os que estavam à frente da Câmara Municipal de Viseu. A espera deu lugar a gritos, choros e muitas "selfies" para mais tarde recordar.