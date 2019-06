Sporting defronta equipa eslovena na Taça Challenge de voleibol

O Sporting ficou a conhecer, esta quarta-feira, o adversário dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol masculino. Trata-se dos elovenos do Calcit Volley Kamink, com quem os leões jogarão entre 10 e 12 de dezembro, na Eslovénia, e entre 17 e 19 do mesmo mês, no Pavilhão João Rocha.

A tentar aceder aos "16 avos" está o Fonte Bastardo, que na segunda ronda terá pela frente os franceses do Rennes Volley. A primeira mão realiza-se entre 12 e 14 de novembro, nos Açores, e a segunda entre 26 e 28, em França. À espera do Fonte Bastardo, nos 16 avos de final, estarão os suíços do Volley Schönnenwerd.

No quadro feminino da Taça Challenge, o Clube K vai medir forças, nos 16 avos de final, com as romenas do Stiinta Bacau. A primeira mão terá lugar entre 3 e 5 de dezembro, nos Açores, e a segunda mão realiza-se na Roménia entre 17 e 19 do mesmo mês.