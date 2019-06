Já é possível pagar com o iPhone em Portugal

A Apple Pay foi lançada esta quarta feira, através da MasterCard e da Visa. Permite fazer pagamentos através dos dispositivos da marca, mas só para quem tem conta no Crédito Agrícola ou nos bancos digitais Revolut, N26 e Monese.



Na prática, os clientes podem agora pagar com um iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac em qualquer loja, aplicação ou site, desde que tenham um Mastercard. Isto é possível não só em Portugal, mas também na Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Grécia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

Ainda segundo a Mastercard, para confirmar os pagamentos com o Apple Pay basta deslizar o dedo, olhar para o dispositivo (através do reconhecimento facial) ou usar a password ou pin do equipamento.

Em comunicado, a Visa anunciou que também já permite pagamentos na Apple Pay, através do sistema "contactless" (não precisa de toque, basta aproximar o cartão do terminal). No entanto, numa primeira fase só pela Revolut. Ou seja, não basta ter cartão visa e um equipamento Apple, tem também de ter uma conta na Revolut.