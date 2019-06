Braga vende Bakic ao Mouscron

O Sporting de Braga anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com o Royal Excel Mouscron para a transferência definitiva de Marko Bakic.

O médio, de 25 anos, esteve emprestado, esta época, ao clube belga, pelo qual marcou dois golos em 26 jogos. O Mouscron ficou convencido e exerceu a opção de compra pelo internacional montenegrino.

Bakic chegou ao Braga no verão de 2015, depois de ter brilhado no Belenenses por empréstimo da Fiorentina. No entanto, não se conseguiu afirmar no Minho. Após empréstimos ao Alcorcón e ao Belenenses, seguiu para o Mouscron, que convenceu a garanti-lo em definitivo.