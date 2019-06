Braga empresta Alef ao APOEL de Nicósia

O Sporting de Braga emprestou Alef ao APOEL de Nicósia, conforme anunciou o clube cipriota, esta quarta-feira.

O APOEL detalhou que fica com opção de compra pelo médio brasileiro, de 24 anos, cujo empréstimo é válido para a próxima temporada.

Alef pertence ao Braga desde o verão de 2015, quando os minhotos o contrataram aos brasileiros do Ponte Preta. O médio nunca se conseguiu afirmar na equipa principal, porém, e tem saltado de empréstimo em empréstimo. Este é o quarto, depois de ter rodado no Umm-Salal, do Qatar, no Apollon Limassol, do Chipre, e, esta época, no AEK, da Grécia.