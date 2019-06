Treinador do Boca Juniors quer contar com Salvio já no domingo

Salvio está a regressar a Lisboa para resolver a situação contratual com o Benfica, agora que está na iminência de sair para o Boca Juniors, cujo treinador conta com ele já para domingo.

"[Salvio] está a viajar para Lisboa para resolver a sua situação pessoal. Esperemos que fique tudo resolvido até à nossa viagem para os Estados Unidos", afirmou Gustavo Alfaro, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. A esperança do Boca é ter o extremo argentino o mais cedo possível: "Estive a falar com o Salvio ontem [terça-feira] à tarde. Disse-lhe que viajávamos [para os EUA] no domingo e que contava com ele."



O internacional argentino, de 28 anos, deu o "sim" ao Boca Juniors, conforme confirmado pela mãe. No entanto, segundo avança o jornal "O Jogo", esta quinta-feira, Salvio está a ser assomado por dúvidas de última hora e pretende consultar Bruno Lage sobre o seu futuro.