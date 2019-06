Ricardo Chéu aprova Greif no FC Porto. "Será de nível mundial"

Dominik Greif é um guarda-redes que subirá ao patamar dos melhores do mundo. A convicção pertence a Ricardo Chéu, treinador português que trabalha na Eslováquia, onde mora o novo alvo do FC Porto para a baliza, tal como Bola Branca adiantou, esta quarta-feira.

Greif tem 22 anos, mede 1,97 metros e é, há duas temporadas, o titular do Slovan de Bratislava, que se sagrou campeão da Eslováquia. No total, o guarda-redes soma 63 jogos pela formação principal. Ricardo Chéu, atualmente no Spartak Trnava, tem acompanhado a carreira doméstica de Greif. Mostra-se bem impressionado, "sugerindo", por isso, em declarações a Bola Branca, este jovem valor para a baliza dos dragões:

"É um guarda-redes que eu conheço muito bem. Será um jogador de referência a nível mundial. Foi considerado o melhor guarda-redes da Liga ucraniana, que é extremamente positiva e na qual ele demonstrou ter qualidade e personalidade para jogar num clube como o FC Porto."

Nervos de aço, porte imponente e pés de veludo



Ricardo Chéu garante que Greif "é um guarda-redes extremamente frio" e que, como tal, "não acusará a pressão de jogar em estádios cheios".

"É um guarda-redes que conheço muito bem, pois - para além de ter jogado contra ele na minha anterior equipa [Senica] - fui vê-lo ao vivo várias vezes e chamou-me à atenção… Será um jogador de referência a nível mundial. Foi considerado o melhor guarda-redes de uma liga, desconhecida para portugueses, mas que é extremamente competitiva. Demonstrou ter qualidade e personalidade para jogar num clube como o FC Porto", começa por referir, em Bola Branca, o técnico de 38 anos, para quem Dominik Greif estará à altura - literalmente - dos desafios que lhe serão colocados no FC Porto. Apenas com um "senão", logo que chegue à Invicta. "É um guarda-redes que conheço muito bem, pois - para além de ter jogado contra ele na minha anterior equipa [Senica] - fui vê-lo ao vivo várias vezes e chamou-me à atenção… Será um jogador de referência a nível mundial. Foi considerado o melhor guarda-redes de uma liga, desconhecida para portugueses, mas que é extremamente competitiva. Demonstrou ter qualidade e personalidade para jogar num clube como o FC Porto", começa por referir, em, o técnico de 38 anos, para quem Dominik Greif estará à altura - literalmente - dos desafios que lhe serão colocados no FC Porto. Apenas com um "senão", logo que chegue à Invicta.

"Para além de ser bastante alto e ser forte no jogo aéreo, é um guarda-redes que joga muito bem com os pés, não acusa qualquer tipo de pressão com a bola nos pés. É um guarda-redes muito completo. Joga numa equipa que foi campeã, é chamado regularmente à seleção, embora não seja primeira opção, e é maduro para uma equipa que atue nas competições europeias", salienta o técnico português.

Ricardo Chéu acredita que "o único entrave será a língua", mas mesmo assim, Greif poderá adaptar-se "num curto espaço de tempo", nesse capítulo, e "sentir-se mais à vontade nos postes da baliza do FC Porto".

O treinador do Spartak Trnava não tem dúvidas de que o FC Porto "acertou" na eventual contratação de Greif. "Tem o perfil de guarda-redes de equipa grande, que é defender ‘poucas mas bem’", aponta.