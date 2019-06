Fu Yu sem palavras após o ouro de ténis de mesa em Minsk

Fu Yu nem sabia o que dizer, depois de conquistar a medalha de ouro de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia.

"Não há palavras, nem sei o que dizer. Há dias falava que queria uma medalha e agora conquistei o ouro. Não tenho palavras", admitiu a mesa-tenista portuguesa, de 40 anos, em declarações à Sport TV.

Fu Yu já tinha jogado com a sua adversária da final, a alemã Ying Han, outras vezes, mas tinha perdido mais do que ganhara, segundo a própria. "Desta vez, joguei com mais paciência, mais concentração", referiu.

A portuguesa já tinha garantido, esta quarta-feira de manhã, a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Contudo, não escondeu que ter essa garantia com a medalha de ouro ao peito "é uma sensação melhor".

Fu Yu espera, agora, que a sua vitória ajude a "chamar mais crianças para jogar ténis de mesa", em Portugal, que "tem muito poucas".