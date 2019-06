Fu Yu conquista medalha de ouro dos Europeus em ténis de mesa

Fu Yu conquistou, esta quarta-feira, a medalha de ouro de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia.

A mesa-tenista portuguesa, de 40 anos, derrotou a alemã Ying Han, de 55, por 4-2 (11-5, 11-8, 9-11, 9-11, 11-6 e 11-7). Fu Yu chegou rapidamente ao 2-0 e esteve perto de vencer o terceiro "set", no entanto, perdeu-o e, depois, permitiu que Han empatasse a final. Porém, naquele que podia ser o momento mais complicado, em termos psicológicos, para a portuguesa, Fu Yu reergueu-se e venceu os dois últimos "sets" com facilidade.

Esta é a segunda medalha de ouro para Portugal em Minsk e a 11.ª, no geral, registo que permite superar as 10 conquistadas em Baku, no Azerbaijão, há quatro anos. Na altura, Fu Yu foi medalha de bronze.

A seleção portuguesa soma 10 medalhas nos Jogos Europeus de Minsk, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, Nelson Oliveira no contrarrelógio de ciclismo, ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000 de canoagem.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.