Olympiacos confirma contratação de Rúben Semedo

O Olympiacos confirmou, esta quarta-feira, a contratação do central português Rúben Semedo, que na segunda metade da época que agora termina esteve emprestado ao Rio Ave, pelo Villarreal.

O clube grego, treinado pelo também português Pedro Martins, não revelou os valores envolvidos no negócio, no entanto, segundo o "Record", terá pagado 4,5 milhões de euros ao Villarreal para assegurar o defesa. O Sporting deve, assim, receber 20%, que são 900 mil euros.

O Olympiacos também não detalha a duração do novo contrato de Rúben Semedo, embora o "Record" assegure que o central assinou até 2023, ou seja, por quatro temporadas.

Rúben Semedo foi formado no Sporting e chegou à equipa principal em 2015. Ao fim de época e meia, as boas prestações valeram-lhe uma transferência para o Villarreal, por 14 milhões de euros.

No entanto, a vida em Espanha foi complicada, com vários problemas com a justiça, e o central foi emprestado, em janeiro de 2019, ao Rio Ave. De volta a Portugal, Semedo reencontrou-se e consegue, agora, uma transferência importante, para o segundo classificado da Grécia.