"Nakajima tem valor para jogar em qualquer grande clube europeu"

O presidente do Portimonense não estranha os esforços feitos pelo FC Porto para contratar Shoya Nakajima, que brilhou pelos algarvios, ao Al Duhail, do Catar. Na opinião de Fernando Rocha, o internacional japonês tem capacidade para brilhar nos maiores clubes da Europa.

O FC Porto tem pré-acordo com Nakajima, de acordo com o Porto Canal. O avançado estará descontente no Catar, devido ao clima, falta de qualidade do futebol e pouca visibilidade, e terá vontade de regressar à Europa - a porta parece ser o Dragão. No Portimonense, Nakajima deixou marca, com bom futebol e muitos golos. Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube algarvio não se poupa nos elogios ao jogador.

"É um grande profissional e uma pessoa muito simples. O clube que o contratar vai ficar muito bem servido. Veio com uma formação muito diferente do que é normal na Europa, é um jogador de eleição que vai brilhar para onde for. Para mim, foi uma surpresa ele ter ido para o Catar. Joga em qualquer grande clube europeu. Tem um ritmo impressionante e toda a gente fica deliciada com o seu futebol", enaltece.



O mágico japonês que ficou na história do Portimonense



Fernando Rocha assume que "Nakajima faz parte da história" do Portimonense, por ter sido "uma mais-valia" e pela "forma de jogar diferente", além dos muitos milhões que deixou nos cofres do clube.

"Fruto das boas relações que a Admnistração da SAD tem com o mercado japonês, foi possível trazê-lo e foi uma referência para o Portimonense. Saiu por valores acima do normal para um mercado que não é muito forte a nível futebolístico. Os grandes clubes estão sempre atentos aos bons jogadores e tenho a certeza que está referenciado pelos maiores, incluindo os grandes portugueses", sustenta o dirigente.

O jornal "O Jogo" detalha, esta quinta-feira, que Nakajima está disposto a baixar significativamente o ordenado, para rumar ao FC Porto. Os dragões deverão adquirir o extremo, de 24 anos, por empréstimo do Al Duhail, com opção de compra, ou através de partilha do passe.