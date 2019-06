Renan quer Sporting a lutar pelos quatro títulos internos

Renan Ribeiro quer lutar pelos quatro troféus internos na próxima temporada. O guarda-redes brasileiro quer lutar pelo campeonato, Supertaça, Taça de Portugal e Taça da Liga, e acredita que o Sporting tem condições para ombrear com FC Porto e Benfica.

"O objetivo é ser campeão. Vamos lutar para vencer todas as provas. O Sporting luta de igual com qualquer equipa. A primeira época vencemos dois títulos, e agora quero lutar pelos quatro", disse, à chegada ao Aeroporto de Lisboa, em véspera de regresso ao trabalho.

O guardião de 29 anos falou também sobre as movimentações do mercado leonino. Ainda com apenas duas contratação oficializadas, Neto e Vietto, Renan diz não ter prestado demasiada atenção durante as férias.

"Não estive a acompanhar. Aproveitei ao máximo as férias para descansar e renovar as energias. Agora vamos para mais uma época", dsse.

Renan pronunciou-se também sobre a saída do guarda-redes Romain Salin, e uma eventual transferência de Bruno Fernandes. "O Salin é um amigo, se a decisão foi a melhor para ele e está feliz, também estou. O Bruno é também um companheiro, torço para o bem dele e do Sporting, mas há pessoas melhores para falar sobre esse assunto".

O guarda-redes chegou ao Sporting no início da última época, primeiro por empréstimo do Estoril, onde fez a época 2017/18. As boas exibições convenceram a direção do clube, que acionou a cláusula de compra. No total, fez 38 jogos na última temporada.