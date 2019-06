Lionn troca Desportivo de Chaves pelo Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação de Lionn, depois de ter rescindido contrato com o Desportivo de Chaves.

O lateral assinou um contrato válido por duas temporadas. O brasileiro de 30 anos fez praticamente toda a carreira no futebol português.

Chegou em 2007 para o Torreense e passou por Vitória de Guimarães, Olhanense, Rio Ave e Chaves, antes de assinar pelo Famalicão. No total, leva 178 jogos na I Liga.

Em declarações reproduzidas no site do clube minhoto, Lionn diz estar "satisfeito por estar neste clube e muito feliz pelas pessoas que apostaram em mim e por isso não as vou deixar ficar mal. Jogar e cumprir todos os objetivos é o que mais quero. Conheço bem os adeptos do Famalicão, pois já estou em Portugal faz tempo e sei o quanto são apaixonados e que nos podem ajudar nesta caminhada na I Liga".