Valência empresta lateral-esquerdo ao Famalicão

O Famalicão está perto de assegurar a contratação do defesa-esquerdo Alex Centelles, por empréstimo do Valência, sabe Bola Branca.

Com apenas 19 anos, Centelles disputou as duas últimas épocas na equipa B do Valência. No total, fez 50 jogos no terceiro escalão do futebol espanhol.

Segundo as informações apuradas, o empréstimo será válido por uma temporada, e não contemplará uma opção de compra.

Centelles será a sexta contratação do Famalicão para o regresso à I Liga, depois de Lionn, Cafú Phete, Lawrence Ofori, Fábio Martins e Rúben Lameiras.